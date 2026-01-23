BM: Suriye'de Çatışmalar İnsani Krizi Derinleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM: Suriye'de Çatışmalar İnsani Krizi Derinleştiriyor

23.01.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Suriye'deki çatışmaların geçiş sürecini riske attığını ve insani krizin büyüyebileceğini bildirdi.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'deki çatışmaların, ülkedeki geçiş sürecini "ciddi biçimde" riske attığı uyarısında bulundu. BM yetkilileri, ateşkesin ve son anlaşmaların hızla uygulanmaması halinde daha geniş çaplı bir istikrarsızlık ve ağır bir insani kriz yaşanabileceğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan üst düzey BM yetkilileri, özellikle Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında yürütülen entegrasyon ve ateşkes görüşmelerinin fiilen tıkanmasının sahada yeniden şiddeti tetiklediğine dikkat çekti.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Mart 2025'te SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonunu öngören anlaşmanın uygulanmasında ilerleme sağlanamadığını, bunun ardından Halep'te SDG kontrolündeki bölgelerde çatışmaların başladığını söyledi. Khiari, çatışmalar nedeniyle on binlerce sivilin yerinden edildiğini, onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlercesinin yaralandığını ve halen kayıp kişilerin bulunduğunu ifade etti.

ABD ve diğer uluslararası aktörlerin arabuluculuğunda 18 Ocak'ta ateşkes ve "tam entegrasyon"anlaşması ilan edilmesine rağmen, uygulamanın kısa sürede çöktüğü bildirildi. BM, Haseke vilayetinin bazı bölgelerinde ve Kobani (Ayn el-Arab) çevresinde çatışmaların sürdüğünü belirtti.

BM yetkilileri, taraflara derhal ateşkese uyma ve anlaşmanın ayrıntılarını uzlaşma temelinde hayata geçirme çağrısı yaptı. Khiari, çatışmaların devam etmesi halinde "endişe verici bir insani ve koruma krizi" yaşanacağı uyarısında bulundu.

İnsani tablo ağırlaşıyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Kriz Müdahale Direktörü Edem Wosornu ise, 14 yıllık savaşın ardından Suriye'nin hala son derece kırılgan olduğunu söyledi. Son çatışmaların Halep'te on binlerce kişiyi evlerinden ettiğini, Rakka, Deyrizor ve Haseke vilayetlerinde yeni göç dalgalarına yol açtığını belirtti.

BM verilerine göre, yalnızca Rakka'dan 13 binden fazla kişi yerinden edilirken, birçok aile aşırı kalabalık geçici barınma merkezlerine sığındı. Çatışmalar nedeniyle temiz suya erişimin kesildiği, bazı hastanelerin kapandığı ve çocukların okula gidemediği bildirildi.

Kış koşullarının insani durumu daha da ağırlaştırdığına dikkat çeken Wosornu, kamplarda yaşayan yaklaşık 160 bin kişinin aşırı soğuk ve yoğun kar yağışından etkilendiğini, barınakların zarar gördüğünü ve iki bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

El-Hol kampına erişim sorunu

BM ayrıca, Suriye'nin kuzeydoğusundaki El-Hol kampına erişimin güvenlik gerekçeleriyle engellendiğini bildirdi. Kampın Suriye makamlarının kontrolüne geçmesinin ardından yaşanan yağma ve yangın haberleri nedeniyle BM ekiplerinin bölgeye giremediği, ancak Suriyeli yetkililerle temasların sürdüğü aktarıldı.

BM, DEAŞ şüphelilerinin tutulduğu gözaltı merkezlerinin SDG'den Suriye hükümetine devrinin uluslararası standartlara uygun ve düzenli biçimde yapılması gerektiğini vurguladı.

BM yetkilileri, Suriye hükümetinin Suriyeli Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarını tanıyan son kararlarını "olumlu bir adım" olarak değerlendirmekle birlikte, bu girişimlerin kapsayıcı bir siyasi süreçle desteklenmemesi halinde kalıcı güven ve ulusal uzlaşı sağlamayacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Suriye'de Çatışmalar İnsani Krizi Derinleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:36:10. #7.11#
SON DAKİKA: BM: Suriye'de Çatışmalar İnsani Krizi Derinleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.