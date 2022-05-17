BM ve ABD'den Trablus'taki çatışmaların ardından itidal çağrısı - Son Dakika
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BM ve ABD'den Trablus'taki çatışmaların ardından itidal çağrısı

17.05.2022 12:32
BM ve ABD'den Trablus'taki çatışmaların ardından itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa'nın başkent Trablus'a gelmesinin ardından çıkan silahlı çatışmalar üzerine itidal ve sükünet çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa'nın başkent Trablus'a gelmesinin ardından çıkan silahlı çatışmalar üzerine itidal ve sükünet çağrısında bulundu.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda acilen sahada süküneti korumak ve sivilleri himaye etmek gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Williams, tüm taraflara itidalli olma, tahrik edici söylemler ve çatışmalara katılmak gibi kışkırtıcı eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Trablus'taki silahlı çatışma haberlerinden derin endişe duyulduğu belirtildi.

"Siyasi liderler, şiddet yoluyla iktidarı ele geçirmenin veya elde tutmanın yalnızca Libya halkına zarar vereceğini anlamalı." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, meşru bir yönetime ulaşmanın tek yolunun Libya halkının liderlerini seçmesine izin vermek olduğu vurgulandı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin şubat ayında Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında başkent Trablus'a geldiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma çıkmıştı. Başağa, başkent Trablus'a geldikten sonra yaşanan silahlı çatışmalar üzerine kentten ayrılmıştı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlanan 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

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Kaynak: AA

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