BM ve NATO olağanüstü toplanırken, TBMM'nin olağan gününde toplanma kararı tepki çekti - Son Dakika
Son Dakika Politika BM ve NATO olağanüstü toplanırken, TBMM'nin olağan gününde toplanma kararı tepki çekti - Son Dakika

BM ve NATO olağanüstü toplanırken, TBMM'nin olağan gününde toplanma kararı tepki çekti

11 dakika önce

Esed rejimi, İdlib'de askerlerimize yönelik hain bir saldırı gerçekleştirdi ve 33 askerimiz şehit düştü. Birleşmiş Milletler ve NATO, saldırının ardından olağanüstü toplantı düzenledi ancak TBMM, olağanüstü toplanma kararı almadı. Meclis, Salı günü olağan gününde toplanmaya karar verdi. Meclis'in bu kararı sosyal medyada tepki çekti.

TBMM'de basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan İdlib oturumu, Salı günü toplanacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve NATO hain saldırının hemen ardından toplanırken TBMM'nin Salı gününü beklemesi ise tepki çekti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise "Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul'u toplantıya çağırmadım" dedi.

MECLİS'TEN SALI GÜNÜ TOPLANMA KARARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 33 askerimizin şehit olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Meclis salı günü toplanacak, Salı günü yapılacak görüşmeler neticesinde yeniden görüşebiliriz. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul'u toplantıya çağırmadığımı ifade etmek isterim" dedi.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Meclis'in kararı ise tartışmaları da beraberinde getirdi. NATO'nun ve BM'nin saldırının gerçekleştiği günden hemen sonra acil toplantı kararı alması, Meclis'in ise İdlib oturumu için 5 gün beklemesi sosyal medyada tepki çekti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Meclis'in kararı dolayısıyla milletvekillerine ağır eleştirilerde bulundu. İşte o tepkilerden bazıları:

BM ve NATO olağanüstü toplanırken, TBMM'nin olağan gününde toplanma kararı tepki çekti
Birleşmiş Milletler, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:56 
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