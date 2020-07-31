BMD Başkanı Öncel'den KDV indirimi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Stopaj vergisi ve kiralamalarda KDV indirimini

çok isabetli bir adım olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

BMD açıklamasına göre,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yıl sonuna kadar stopaj vergisinin yüzde 20'den yüzde 10'a, kiralamalardaki KDV'nin ise yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini açıklaması perakende sektöründe büyük memnuniyet oluşturdu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Öncel, stopaj ve kiralamalarda KDV indirimi konusundaki taleplerini değişik zamanlarda gündeme getirdiklerini anımsattı.

Bayram öncesi aldıkları müjdenin zor bir dönemden geçen markalar için çok önemli olduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde esnafa verilen kredi borçlarının 3 ay ertelenmesinin ardından stopaj vergisi ve kiralamalarda uygulanan KDV'nin indirilmesini çok isabetli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Markalarımız adına Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Cadde mağazalarını yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili aynı hassasiyeti mülk sahiplerinden de bekliyoruz. Mülk sahiplerinin en az yıl sonuna kadar kiracılarıyla dayanışma içinde olmalarının ekonomimiz için büyük önem taşıdığını değerlendiriyoruz. Öte yandan, kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatılması konusundaki katkıları için de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a şükranlarımızı sunuyoruz."