BMGK'daki oturumda Güneş Sudan'daki son durum konuşuldu - Son Dakika
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BMGK'daki oturumda Güneş Sudan'daki son durum konuşuldu

21.06.2022 01:01
BMGK'daki oturumda Güneş Sudan'daki son durum konuşuldu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Güney Sudan'daki Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, uluslararası toplumu bu ülkedeki insani durumun ciddiyeti konusunda uyardı ve Güney Sudan liderlerini bir yol haritası çizmeye çağırdı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Güney Sudan'daki Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, uluslararası toplumu bu ülkedeki insani durumun ciddiyeti konusunda uyardı ve Güney Sudan liderlerini bir yol haritası çizmeye çağırdı.

New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Güney Sudan'daki durumla ilgili oturumunda konuşan Haysom, ülkedeki kaynakların azalmasıyla birlikte, insani yardıma ihtiyacı olan insan sayısının tahmini 8,9 milyon kişiye ulaştığını, Güney Sudanlılar için BM İnsani Müdahale Planı çerçevesinde ayrılan 1,7 milyarlık kaynağın henüz sadece yüzde 26'sına ulaşılabildiğini belirtti.

Haysom, BMGK üyelerine, ülkedeki 2 milyondan fazla kadın ve 4,6 milyon çocuğa destek de dahil olmak üzere Güney Sudan'a yapılacak kritik yardımların devam etmesi için çağrıda bulundu Nicholas Haysom, Güney Sudan'daki siyasi liderleri de "ülkenin üç yıllık geçiş döneminden çıkması için bir yol haritası üzerinde anlaşmaya" çağırdı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) 14 Haziran'da, gıda güvenliği sorununun devam ettiği Güney Sudan'a yönelik gıda yardımı programını, fon yetersizliği nedeniyle askıya almak zorunda kaldığını duyurmuştu.

Eylül 2018'de Güney Sudanlı taraflar, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 8 Afrika devletinden oluşan IGAD üyesi devlet başkanlarının huzurunda nihai barış anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşmada, barış sürecinin gerektirdiği bazı görev ve güvenlik, idari ve teknik düzenlemelerin yerine getirilmesi için geçiş hükümetinin ilan edilmesi ve ardından cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılmasıyla sona erecek 8 aylık bir geçiş süresi öngörülmüştü.

2011'de bir referandumla Sudan'dan ayrılan Güney Sudan'da, 2013'ün sonlarından bu yana yaklaşık 10 bin kişinin öldüğü ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği bir iç savaş devam ediyor.

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Guterres, BM Güvenlik Konseyinden Suriye'ye insani yardımların bir yıl daha uzatılmasını istedi Guterres, BM Güvenlik Konseyinden Suriye'ye insani yardımların bir yıl daha uzatılmasını istedi
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMGK'daki oturumda Güneş Sudan'daki son durum konuşuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: BMGK'daki oturumda Güneş Sudan'daki son durum konuşuldu - Son Dakika
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