Bmgk'nin Yeni Geçici Üyeleri Konseyde Yerini Aldı
1 saat önce
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeni geçici üyeleri, Almanya, Belçika, Güney Afrika, Endonezya ve Dominik Cumhuriyeti, konseyde yerini aldı.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
'nin (BMGK
) yeni geçici üyeleri, Almanya
, Belçika
, Güney Afrika
, Endonezya ve Dominik Cumhuriyeti
, konseyde yerini aldı.
BMGK'nin yeni üyeleri 2019-2020 döneminde 15 üyeli konseyin geçici üyesi olarak görev yapacak.
Konseyin ocak ayı dönem başkanlığını ise BMGK geçici üyeliğine ilk kez seçilen Dominik Cumhuriyeti devraldı.
Almanya ve Belçika BM Güvenlik Konseyi'nde 6 kez görev üstlenirken, Güney Afrika 3, Endonezya ise 5. kez görev alacak.
Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD
, Çin
, Rusya
, İngiltere
ve Fransa
'dan oluşuyor.
Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:28 Kaynak: AA
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