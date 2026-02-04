BND: Rusya\'nın Askeri Harcamaları Resmi Rakamların Çok Üstünde

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), Rusya'nın, resmi rakamlarda beyan ettiğinden çok daha fazla savaş ve askeri harcama yaptığını ileri sürdü.

BND'nin internet sayfasındaki açıklamada, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı saldırısını başlatmasından bu yana savunma bütçesinin her yıl önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Rusya'nın resmi rakamlarda beyan ettiğinden çok daha fazla savaş ve askeri harcama yaptığı aktarılan açıklamada, BND'nin bütçe verilerine ilişkin yaptığı analizin, Rus savunma bütçesinin son yıllarda gösterilenden yüzde 66 daha fazla olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığının inşaat projeleri, ordunun bilişim projeleri veya silahlı kuvvetler mensupları için sosyal yardımlar gibi harcamaların savunma bütçesinde yer almadığı aktarıldı.

2025 yılındaki toplam bütçesinin yaklaşık yarısının askeri harcamaların oluşturduğu vurgulanan açıklamada, bu kaynakların sadece Ukrayna'ya karşı savaşta değil, özellikle NATO'nun doğu kanadına yakın bölgelerde askeri kapasitenin daha fazla geliştirilmesi ve genişletilmesi için kullanıldığı savunuldu.

Açıklamada, bu rakamlarla Rusya'dan Avrupa'ya yönelik artan tehdidinin somut şekilde ortaya koyulduğu öne sürüldü.