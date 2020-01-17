Böbrek yetmezliği hastası İrem evde karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Çanakkale'de, genetik bir hastalığa bağlı olarak doğuştan böbrek yetmezliği hastası olan 9 yaşındaki İrem Matur, karne heyecanını evinde yaşadı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan, haftanın 4 günü diyalize giren ve evde eğitim hizmetinden faydalanan Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi İrem Matur, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönem karnesini evinde Okul Müdürü Ali Rıza Yılmaz'ın elinden aldı.

Karnesini aldığı için mutlu olan Matur, okumayı sevdiğini ve ileride hemşire olmak istediğini söyledi.

İrem'in öğretmeni Yasemin Doğar ise öğrencisine sağlık probleminden dolayı saat 15.00-17.00 arasında evde eğitim verdiğini dile getirdi.

Ağırlıklı olarak Türkçe dersi yaptıklarını anlatan Doğar, şöyle konuştu:

"Onun arkasından matematik ve hayat bilgisi eğitimleri veriyorum. Haftada 10 saat İrem ile ders çalışıyoruz. İrem haftanın 4 günü diyalize girdiği için bazı günler diyalizin etkisiyle enerjisi düşüyor, rahatsızlanabiliyor. Annesi ile iletişim haline geçip o gün ders yapmayabiliyoruz. Çoğunlukla yapmaya çalışıyoruz. İrem gayet iyi gidiyor. Gayet güzel anlıyor. Bayağı yol katettik diye düşünüyorum."