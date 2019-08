Böcek: "Geçmişle hesaplaşmıyorum"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek doğu ilçeleri ziyareti kapsamında İbradı ve Gündoğmuş'a gitti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek doğu ilçeleri ziyareti kapsamında İbradı ve Gündoğmuş'a gitti. Ziyaretlerinde hoşgörülü olmaya dikkat çeken Başkan Böcek, geçmişi unutarak temiz bir sayfa açtıklarını, kimse ile de hesaplaşması olmadığına söyledi. "Kavga ile işim yok" diyen Başkan Böcek, her ilçeye ayrım yapmadan eşit hizmet verileceğini söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İbradı ilçesindeki temaslarına Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'yu ziyaret ederek başladı. İbradı ile ilgili çalışmaların ve yeni dönem projelerinin değerlendirildiği ziyaretin sonunda Böcek İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'ya kahve takımı hediye ederken, Küçükkuru da, Böcek'e el işlemeli havlu hediye etti.



Yöre halkının talepleri dinlenecek



Böcek belediye ziyaretinin ardından Küçükkuru ile birlikte muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ilçenin sorunlarını ele almak üzere İbradı'ya giden Böcek'e teşekkür etti. Küçükkuru, "Önümüzde 5 yıllık bir dönem var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu süreçte hep yanımızda olacağına inanıyoruz. En küçük kardeşi olarak bize iyi bakacağına inanıyorum" dedi. Böcek ise İbradı'nın sorunlarını yöre halkının talepleri doğrultusunda yerine getirme gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.



"Yapabileceklerimizi söylemek üzere aranızdayım"



Seçim öncesi yaptığı ilçe ziyaretlerinde verdiği sözleri unutmadığını söyleyen Böcek,"O sözler Muhittin Böcek sözüdür. Biz dediysek unutmayız. Ancak gönlümüzden geçenle söylemimiz ve eylemimiz birbirine örtüşmeli. Söylediklerimizi yapabilmeliyiz. Bugün de bizim burada söylemlerimiz sadece sizin hoşunuza gidebilecek gibi değil başınıza gelecek gibi olacak. Yani yapabileceklerimizi söylemek üzere aranızdayım" diye konuştu.



İbradı'da gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalar da yapacaklarını belirten Başkan Böcek, "Büyükşehir Belediyesi olarak burada kreş açacağız. Yüzme havuzu yapacağız. Gençlerle ilgili de çalışmalarımız olacak" dedi.



Kaymakam Kürkçü'ye ziyaret



Böcek, İbradı ziyaretini Kaymakam Mevlana Kürkcü'yü ziyaret ederek noktaladı. İbradı yatırımları ve projelerinin değerlendirildiği ziyarette Başkan Böcek, 2 ay önce göreve başlayan Kaymakam Kürkçü'ye hayırlı olsun dileklerini iletti.



Öte yandan Başkan Böcek, İbradı programının ardından Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'i ziyaret etti. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Başkan Böcek'in siyasette ve belediye başkanlığında tecrübeli olmasına dikkat çekerek, "Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Biz zaten sizinle, çalışmaktan zevk alırız diye düşünüyorduk ve siz bunu ilk ziyaretinizde bize yansıttınız o elektriği sizden aldık. Biz sizi seviyoruz halk sizi takdir etti seçti. Dolayısıyla halkın iradesinden daha güçlü ne var ki. Biz sizinle beraber çalışmak istiyoruz Gündoğmuş'un eksiklerini noksanlarını tamamlamak istiyoruz" dedi. Başkan Özeren Gündoğmuş olarak küçük bir ilçe olduklarını belirterek "Hizmete çok ihtiyacı olan bir ilçeyiz. Sorunlarımız belli. Misafirhanemizle ilgili sıkıntımız var. Otele çevirmek istiyoruz. Meclis kararı alınması lazım. Orası şu anda amacına uygun hizmet etmiyor" dedi.



"Geçmişi unutacağız tertemiz sayfa açıyoruz"



Başkan Özeren ve meclis üyelerine başarılar dileyen Başkan Böcek, 5 yıl boyunca Gündoğmuş'a canla başla çalışarak güzel hizmetler kazandıracaklarını söyledi.



25 yıllık siyasi hayatı boyunca hep sevgi ve saygı çerçevesinde halka hizmet ettiğini belirten Başkan Böcek, "Çeyrek asırdır ara vermeden Başkanlık yapan tek kişiyim. Allah bana 5'inci dönemi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak nasip etti. Ben kavgadan yana hiç olmadım. 5 yıl süre içinde Gündoğmuş'ta kavga gürültü istemiyorum. Ben sen yok biz varız diye yola çıktım. Biz birlikte yaparız dedim birlikte yapacağız. Geçmişi unutacağız tertemiz sayfa açıyoruz. Mevlana'nın söylediği gibi dün dünde kaldı cancağazım bugün güzel sözler söylemek lazım. Hesaplaşmamız yoktur. Hesaplaşmada 31 Mart gecesi sonuçlandı bitti. Genimizde vardır. Hazımsızlıklar olabilir. Antalya'da da devam ediyor. Bir şey demiyorum. Çok görmüyorum. Hoş görüyorum. Çalışma arkadaşlarım hiçbir ilçede ayrım yapmadan hizmet verecektir. Halka hizmet hakka hizmettir. Kimse kimseye hakaret edemez etmeyecek. Ederse gereğini yapacağız. Yanlışlar varsa düzelteceğiz, uyaracağız. Herkesin benim gibi olmasını da isterim hoşgörülü olmanızı isterim. Ben kendisini TC vatandaşı kabul eden, ezanımıza, bayrağımıza Atatürk'ümüze sahip çıkan, Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkan gönüllerin ittifakının adayıyım dedim ve öyle geldik. Kimseye ayrım yapmayacağız. Bütün çalışma arkadaşlarım saygı, sevgi çerçevesinde hizmetini sürdürecek" diye konuştu.



Muhtarlarla buluştu



Böcek, belediye ziyaretinin ardından Gündoğmuş hizmet birimi kültür merkezinde muhtar ve STK temsilcileriyle buluşarak, muhtarlar tek tek söz alarak sorunlarını, taleplerini, önerilerini sıraladı.



"Tatil yapmayacağız. Otel tatili yok"



Başkan Böcek'te, ilçe ziyaretlerini tamamladıktan sonra bütün çalışma arkadaşları ile ilçelere neler yapılacağını çalışacaklarını belirterek, "Tatil yapmayacağız. Otel tatili yok. Başkasının cebinden ağalık yapmak yok. Ama şunu yapacağım. Bir tane mahalleden ben burada kaç oy aldım diye bakmadım, bakmayacağım. Canla başla 5 yıl çalışacağım. Ben bir köylü çocuğuyum. Biz Yörük adamız. Yaylayı da biliriz. Keçilerimizin yalaktan su içtiği günleri de biliriz. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntınız olmayacak. Sırasıyla programlıyoruz. Yani 5 yıldızlı otellerde değil buralarda buluşacağız. Elimizden geldiğince mahallenize bile geleceğim.



Ben işte 5 ton su bedava, otobüs bedava diyecek bir adam değilim. Kimsenin parasıyla ağalık yapmayacağız" dedi.



"Kavgayla işim yok"



Başkan Böcek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yasal mevzuata uygun olmayan hiçbir şeyi yapamayız. Dobra dobra her şey. Ben söylemlerimde tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak üzere geldim diyorum. Arkadaşlarım da ona dikkat edecek her konuda hassas davranacaklar" dedi. Bütün çalışma arkadaşlarımdan rica ediyorum. Özellikle bir ilçe belediyesi büyükşehir belediyesine ait bir yolda dolgu, asfalt yaparken bizim arkadaşlarımız kimden izin aldınız diye sormayacak. Bu birlikteliği sağlayacağız. İlçe belediyesinin 100 metresi ilçenin ama 2 km'si bizimdir 100 metreyi de yapın geçin diyorum. Onun için benim kitabımda yazmıyor o işler. Kavgayla işim yok benim" dedi.



Umut'a park sözü



Böcek muhtar ziyaretinin sonunda Umut Yüksel isimli bir çocuğa da talebi için söz verdi. Umut, Başkan Böcek'ten Lunapark istedi. Böcek'te "Sevgili Umut. Umut etmek güzeldir. Ben sana LunaPark değil ama Çocuk Parkı yapayım. İçinde oyun alanları olsun. Arkadaşlarınla güzel güzel oyna. Antalya'ya gelirsen seni LunaPark'ta ağırlayacağım söz veriyorum. Gözlerinden öpüyorum" diye konuştu. - ANTALYA

