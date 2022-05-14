Bodrum'a sezonun 10'uncu yolcu gemisi geldi - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, sezonun 10'uncu kruvaziyeri 'Mein Schiff Herz' 1270 yolcu getirdi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'a lüks yat ve kruvaziyer hareketliliği devam ediyor. Sezonun 10'uncu yolcu gemisi olan Malta bayraklı 263 metre uzunluğundaki 'Mein Schiff Herz' saat 18.30 sıralarında Yunanistan'ın Iraklion Liman'ından hareket ederek Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demir attı. Gemide ağırlıklı olarak Alman uyruklu olmak üzere 1270 yolcu ve 651 personelin bulunduğu öğrenildi. Kente gelen yabancı turistler, tarihi noktaları gezerken, işlek cadde ve sokaklarda vakit geçirdi. Yolcu gemisinin, yarın akşam saatlerinde Mykanos'a gitmek üzere hareket edeceği öğrenildi.