Bodrum Belediyesi 1 yıl boyunca tek kuruş banka kredisi kullanmadı - Son Dakika

Bodrum Belediyesi, 2019 mali yılını tek kuruş banka kredisi kullanmadan kapattı. Mevcut borçları yapılandırarak ödeme takvimini belirleyen Belediye, 2020 yılında bütçesini büyük oranda yatırımdan yana kullanacak.



Bodrum Belediyesi 2019 yılında toplam 21 milyon 773 bin 059 TL banka kredisi ödedi. Belediyenin aynı yıl içerisinde yapılandırdığı vergi dairesi ve SGK borçlarının 8 milyon 122 bin 556 TL'sını ödeyerek toplam 29 milyon 895 bin 615 TL'lık borç ödemesini tamamladığı bildirildi.



Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın göreve başladığı 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana herhangi bir banka kredisi kullanılmadığı açıklandı. 2019 yılı içerisinde ödemesi gerçekleştirilen banka kredilerinin, aynı yılın Ocak ve Mart ayında kullanılan toplam 15 milyon liralık krediye ait olduğu bildirildi. Bu kredilerin yeniden yapılandırılması amacıyla bankalarla gerçekleştirilen temaslar sonucunda, gerekli protokollerin imzalandığı ve toplam 1 milyon 38 bin lira faiz indirimi alınarak buna göre ödeme planının devreye sokulduğu kaydedildi.



Bodrum Belediyesi, 2019 yılı bütçe gelirlerini, bir önceki döneme göre yüzde 15 oranında artırdı. Aynı bütçe yılı tahakkuklarında ise tahsilat oranı yüzde 75'in üzerinde gerçekleşti. Belediye Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, konu ile ilgili açıklamasında, 2019 yılında Bodrum Belediyesi adına daha önceden tahakkuk etmiş alacakların dışında herhangi bir icra takibi başlatılmadığını kaydetti. Daha önce başlatılan icra takipleri için de alacaklılar ile görüşmelerin yapıldığını belirten Demirel, "Bu görüşmeler neticesinde yaklaşık 250 bin lira tutarında faiz indirimi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde mükelleflere gönderilen ödeme emri adedi ise yaklaşık 15 bindir. Bunun bütçedeki karşılığı ise 140 milyon TL'dir. Belediyemizin alacakları, mükelleflerin banka hesaplarına, menkul ve gayrimenkul malları üzerine haciz konmak suretiyle garanti altına alınmıştır" diye konuştu.



Bodrum Belediyesi'nin 2020 yılında mali disipline ilişkin çalışmalarını yoğunlaştıracağını söyleyen Ahmet Demirel, bu kapsamda iç kontrol sisteminin etkin kullanımı ve geliştirilmesi için iş akış şemaları ve organizasyon şemasının yeniden değerlendirildiğini belirtti.



2020 yatırım yılı olacak



2020 mali yılı içerisinde Bodrum Belediyesi'nin harcamalarının yatırımlar üzerine yoğunlaştırılacağını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras da bu kapsamda ilk olarak Turgutreis ve Yalıkavak pazaryeri yatırımlarının hayata geçirileceğini belirtti. Başkan Aras, Turgutreis pazaryeri ihalesinin yapıldığını, Yalıkavak pazaryeri ihalesinin şartnamesinin de hazırlandığını açıkladı. Başkan Aras, Belediye'nin 2020-2024 Stratejik Planı'nda da yer verilen yatırımların finansmanında kullanılmak üzere gerektiği taktirde kredi kullanılabileceğini ifade etti. - MUĞLA