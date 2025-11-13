Bodrum Belediyesi Çevre Kirliliğine Karşı Cezai İşlem Uyguluyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, çevre kirliliğine neden olan kişi ve firmaları tespit ederek, cezai işlem uygulamaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kirliliğini önlemek amacıyla ilçe genelinde çeşitli noktalara kamera sistemi kurdu. Bu sistem sayesinde çevreyi kirleten kişi ve firmalar kolaylıkla tespit edilebiliyor.

Bahçe atıklarını yol kenarına attılar, kameraya yakalandılar

Türkbükü Mahallesi'nde bir sitede gerçekleştirilen bahçe temizliği sonrasında atıkların çöp konteynerinin yanına bırakıldığı belirlendi. Durumun Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince fark edilmesi üzerine konu Zabıta Müdürlüğü'ne bildirildi. Zabıta ekipleri ilgili kişileri bölgeye çağırarak tespit tutanağı düzenledi. Konu encümene sevk edildi ve çevreyi kirleten kişilere atıkları kendi elleriyle toplattırıldı.

2 bin 78 işlemde 19 milyon 206 bin 791 TL ceza

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Bodrum'un farklı mahallelerinde kurulan kameralar aracılığıyla gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2025 yılı içerisinde çevreyi kirlettiği tespit edilen kişi ve firmalara ilişkin toplam 2 bin 78 işlem gerçekleştirerek, 19 milyon 206 bin 791 TL tutarında cezai işlem uyguladı.

Bodurum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir Bodrum için denetim ve uygulamaların sürdüreceğini açıkladı.