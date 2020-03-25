Bodrum Belediyesi yaşlılar için seferber oldu - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi yaşlılar için seferber oldu

6 saat önce

Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferber oldu.

Bodrum Belediyesi yaşlılar için seferber oldu, System.String[]

Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferber oldu.


Bodrum'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan ve dezavantajlı bireylerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için mesai yapan Bodrum Belediyesi zabıtaları, gelen taleplere en hızlı sürede yanıt vermeye çalışıyor. İhtiyaç sahiplerinin ilaç temini, hastane ve sağlık ocağına ulaşımı ve temel gıda alışverişi gibi gereksinimlerini karşılayan zabıtalar, bir taraftan da alınan tedbirler konusunda vatandaşları bilgilendirmeye çalışıyor.


Zabıta ekipleri, dün Türkkuyusu Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşı iğne yaptırması için sağlık ocağına götürüp getirdi, Gökçeler Sokak'taki 65 yaş üstü bir ihtiyaç sahibinin de ilaçlarını temin ederek kendisine ulaştırdı. Her mahallede salgın tedbirleri nedeniyle gece ve gündüz mesai yapan ekipler, yardım amacıyla gittikleri her eve bireysel hijyende kullanılması önerilen dezenfektanları da teslim ediyor. - MUĞLA

Zabıta, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:11 Kaynak: İHA

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