Bodrum Caz Festivali 10. Yılını Kutluyor

(ANKARA) - Caz Derneği'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle organize ettiği 10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 15-28 Haziran arasında düzenlenecek. Festival programında konserlerin yanı sıra söyleşi, dijital sergi, disiplinlerarası etkinlik de gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bodrum Caz Festivali'nin bu seneki programı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Bakanlığın destekleriyle Caz Derneği'nin düzenlediği festivalin 15-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konserlerden söyleşilere, dijital sergilerden disiplinlerarası etkinliklere uzanan festival Bodrum'u bir kez daha uluslararası kültür ve sanat buluşmalarının merkezlerinden biri haline getirecek."

Dünya Caz Ağı (WJN) üyeliği ve Avrupa Festivaller Birliği EFFE Etiketi ile uluslararası konumunu güçlendiren festivalde Fahir Atakoğlu, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Şenay Lambaoğlu ve daha birçok değerli sanatçı sahne alacak."