Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü - Son Dakika
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Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü

16.05.2022 18:36

Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü Muğla'nın Bodrum ilçesinde hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı.

Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı. Yangında 3 iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi üzerinde bulunan hediyelik eşya dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızlı bir şekilde büyüyen yangın, yan yana bulunan 3 dükkanı sardı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Ekipler, yangın noktasında soğutma çalışması yaptı.

Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü
Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü
Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü
Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü
Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü
Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü
Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü - Son Dakika


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