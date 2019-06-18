Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Aydın Uştuk ve Orkestra Allegra konseri
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Bodrum'da Aydın Uştuk ve Orkestra Allegra konseri

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında "Aydın Uştuk ve Orkestra Allegra" konser verdi.

Bodrum'da Aydın Uştuk ve Orkestra Allegra konseri, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında "Aydın Uştuk ve Orkestra Allegra" konser verdi.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte solist sanatçı Aydın Uştuk, Orkestra Allegra eşliğinde konser verdi.
Konserde Barış Manço, Demir Demirkıran, Aysel Gürel, Gabriel Faure, Consuelo Velazquez ve Eduardo di Capua'nın da aralarında yer aldığı yerli ve yabancı söz yazarı ve bestecilerin eserleri seslendirildi.
Aydın Uştuk'a diğer solistler Hülya Şahin, Akif Kızılırmak, Cemre Naz Okan ve Eren Ekici de eşlik etti.
Farklı yörelerden türkülere de yer verilen etkinliğe, halk dansları gösterisi renk kattı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:39 Kaynak: AA
Bodrum, Aydın, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Hilal Altınbilek, mayolu haliyle plajda ilgi odağı oldu Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Umarız ordumuzla Türk ordusu savaşmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 00:59:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Aydın Uştuk ve Orkestra Allegra konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]