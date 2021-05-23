Bodrum'da bankaya ve zırhlı araçlara taşlı saldırı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir bankanın camları ve garajında duran 3 zırhlı aracı kişi veya kişilerce taşlı saldırıya uğradı.

Olay, Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kişi ve kişilerce bir bankanın önce camları kırıldı, ardından garajında zırhlı araçlar hedef alındı. Taşlarla saldıranlar araçların ve bankanın camlarına zarar verdikten sonra kayıplara karıştı. Saldırı sırasında banka alarmları çalışınca polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler banka ve zırhlı araçların camlarına saldırıldığını görünce olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde parmak izi çalışması yaptı. Bankanın güvenlik kameralarını incelemeye alan ekiplerin saldırgan veya saldırganların kimlik tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi. - MUĞLA