Bodrum'da bir binanın kaçak olan ikinci katında yıkım başladı - Son Dakika

Bodrum'da bir binanın kaçak olan ikinci katında yıkım başladı

Bodrum'da bir binanın kaçak olan ikinci katında yıkım başladıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir binanın kaçak olduğu belirlenen ikinci katının Belediye ekipleri tarafından yıkımına başlandı.

Bodrum'da bir binanın kaçak olan ikinci katında yıkım başladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir binanın kaçak olduğu belirlenen ikinci katının Belediye ekipleri tarafından yıkımına başlandı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, kaçak ve imara aykırı yapılarla ilgili denetimlerini sürdürürken, diğer taraftan da yasal süreçleri tamamlanan yapı ve eklentilerin yıkımına ara vermeden devam ediyor. İlçedeki, 'kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği' kapsamında, son olarak, imar planına aykırılık bulunduğu belirlenen Güvercinlik mahallesindeki bir binanın 380 metrekarelik ikinci katında, Bodrum Belediyesi Yıkım Şefliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Milas-Bodrum Karayolu üzerindeki iki katlı binadaki yıkımın, karayoluna ve çevredeki diğer binalara zarar verilmemesi için hassas bir şekilde yürütüldüğü bildirildi. Güvercinlik mahallesinde yıkım çalışması devam ederken, Turgutreis, Yakaköy, İslamhaneleri ve Yalıkavak mahallelerinde tespit edilen imara aykırı yapılarda da mülk sahipleri ve Belediye işbirliğinde yıkımlar sürdürülüyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri, 2019 Nisan-2020 Haziran tarihleri arasında imara aykırı ve izinsiz yapıldığı tespit edilen toplam 240 yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Bu yapılardan 114'ünün Belediye ekipleri tarafından, 126'sının ise mülk sahipleri tarafından Belediye gözetiminde yıkımları yapıldı.

Güvercinlik, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da bir binanın kaçak olan ikinci katında yıkım başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:04 İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti 13:43 Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Kiliseden camiye, camiden müzeye Ayasofya'nın tarihi
16:43
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
16:21
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
15:43
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:02:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da bir binanın kaçak olan ikinci katında yıkım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]