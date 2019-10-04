Son Dakika Haberleri: Bodrum'da çekilen "Oğul" isimli kısa filmin galası yapıldı
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Bodrum'da çekilen "Oğul" isimli kısa filmin galası yapıldı

9 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekilen ve başrolde Zerrin Sümer'in oynadığı "Oğul" isimli kısa filmin galası yapıldı.

Bodrum'da çekilen

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekilen ve başrolde Zerrin Sümer'in oynadığı "Oğul" isimli kısa filmin galası yapıldı.

Bodrum Kısa Film Atölyesi'nce (BKFA) çekilen 19 dakikalık kısa filmin Cinamarine Sineması'ndaki galasına sinemaseverler ilgi gösterdi.

Yalı, Çiftlik ve Kızılağaç mahallerinde çekilen filmde, köyde yaşamını sürdüren "Hatice Ana" başrolünü üstlenen Zerrin Sümer'e, BKFA oyuncuları ve ilçede tiyatro eğitimi almaya devam edenler eşlik etti.

Filmde, iş kazasında kaybettiği oğlunu ve yaşanan olayı hatırlamayan bir anneye, köy halkının yardım etmesi, her gün başka birinin onun oğlu gibi eve gelip gitmesi anlatılıyor.

BKFA adına plaket verilen Zerrin Sümer, filmin senaryosunun kendisini duygulandırdığını, filmi izlediğinde de duygulandığını dile getirdi.

Filmin gösteriminin ardından fotoğraf sanatçısı ve filmin yönetmeni Serkan Turaç, izleyenlerin sorularını yanıtladı.

Filmin yurt içi ve yurt dışında festivallerde gösterimi için hazırlık yaptıklarını söyleyen Turaç, BKFA olarak Bodrum'da 4'üncü kısa filmi çektiklerini anlattı.

Filmdeki amaçlarının iş kazalarına dikkati çekmek olduğunu ifade eden Turaç, şunları söyledi:

"Yaşanmış bir olay üzerinden gidip film hayat buldu. Anne aslında çocuğunu yitirmiş. Yaşı itibariyle olayları tamamen unutmuş, oğlunu unutmuş, çocuğunu hatırlamıyor. Köy halkı da imece usulü yardımcı oluyor. Her gün biri evine gidip oğlu Hasan'ın yerine geçiyor. Film hem köyde yardımlaşmayı anlatıyor hem de insanların belki diplerde barındırdığı insani değerleri ortaya çıkarmasını sağlayan bir film oldu."

Zerrin Sümer, Bodrum, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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