Bodrum'da Çevre Kirleticilerine Cezai İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da Çevre Kirleticilerine Cezai İşlem

Bodrum\'da Çevre Kirleticilerine Cezai İşlem
09.02.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da temizlik ekipleri, çevreyi kirletenleri tespit edip cezai işlem uyguluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreyi kirletenler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra kaçak ve izinsiz olarak dökülen çöpler, bahçe atıkları ve hafriyat atıklarıyla da ayrı bir mücadele yürütüyor.

Ormanlık alanlar, araziler ve yol kenarlarında rastlanan plastik, bahçe ve inşaat atıkları temizleniyor.

Denetim ve temizlik çalışmaları sırasında çöplerin içerisinden çıkan fatura, garanti belgesi ve benzeri evraklar üzerinden çevreyi kirletenler tespit ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu tespitleri zabıta ekiplerine bildirerek gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını sağlıyor.

Ekipler, Bitez sahilinde yağışlar sonrası derelerden denize taşınan ve fırtınayla birlikte yeniden karaya vuran yoğun çöp ve atıkları da temizledi.

Sahil hattındaki temizlik çalışmaları, hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda diğer sahillerde de devam edecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bodrum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Çevre Kirleticilerine Cezai İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:16:00. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Çevre Kirleticilerine Cezai İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.