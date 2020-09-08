Bodrum'da Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest... - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündoğan Mahallesi'ndeki bir otelde çalıştığı belirlenen M.S, dün iş yerinde gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:27 - Kaynak: AA
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