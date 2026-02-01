Bodrum'da Fırtına: Feribot Seferi İptal - Son Dakika
Bodrum'da Fırtına: Feribot Seferi İptal

01.02.2026 14:39
Bodrum'da fırtına nedeniyle feribot seferi iptal edildi, birçok tekne karaya oturdu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya oturdu, Bodrum- İstanköy arası yapılması planlanan feribot seferi iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, sabah saatlerinden itibaren ilçede fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum- İstanköy arası feribot seferi iptal edildi. Gümbet Sahili'nde 2 yelkenli tekne, 2 motoryat, 2 balıkçı teknesi ve şişme bot karaya oturdu. Tekne sahipleri bölgeye gelerek teknelerini emniyete aldı. Öte yandan, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryat sahilden 50 metre açıkta karaya oturdu.

Fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

