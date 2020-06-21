Bodrum'da Funda Arar konseri - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahneye çıkan Funda Arar, hayranlarını coşturdu.

Şarkıcı Funda Arar 3,5 aylık aranın ardından tekrar Bodrum'da sahneye çıktı. 2 saat süreyle sahnede kalan Arar, eski ve yeni albümünden sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkılarıyla olduğu kadar sahne performansıyla da dikkati çeken Arar'ı, Nilgün Belgün, Leyla Kırca, Erhan Yazıcıoğlu ve eşi Müge Yazıcıoğlu, Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler de izledi.

Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Funda Arar, "Sizleri çok özlemişim. Bu gece ben ve orkestra arkadaşlarımı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. İnşallah hepimiz için iyi bir yaz sezonu olur. 3,5 ay evdeydik, kiloları aldık. Artık sıkı bir diyet yaparak kilolardan kurtulmamız lazım" dedi.

Aynı restoranda yaz sezonu boyunca Alişan, Hülya Avşar, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Gülben Ergen gibi ünlü isimlerin sahne almaya devam edeceği bildirildi.