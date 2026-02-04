Bodrum'da Gençlere Dolandırıcılık Eğitimi - Son Dakika
Bodrum'da Gençlere Dolandırıcılık Eğitimi

Bodrum\'da Gençlere Dolandırıcılık Eğitimi
04.02.2026 19:00
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrencileri dolandırıcılığa karşı bilgilendiriyor ve farkındalık oluşturuyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrencileri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirmek için çalışma başlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Türkiye genelinde başlatılan ve gençleri suçtan koruyacak IBAN projesine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından destek verildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan afişler bu aşamada lise, üniversite ve bazı kamu binaları ile spor komplekslerine asılmaya başlandı.

Gençlerin banka hesaplarını başkalarına kullandırmasıyla ortaya çıkan ve çoğu zaman geri dönüşü zor mağduriyetlere yol açan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Lise öğrencilerine yönelik olarak IBAN kullandırmanın hukuki sonuçları, dijital dolandırıcılık yöntemleri, adli sicilin korunmasının öneminin vurgulandığı afişlerde 'kolay para' vaadiyle banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmasının ilerleyen süreçte adli soruşturma, sanık sıfatı ve kalıcı sicil kayıtları gibi ciddi sonuçlar doğurabildiğine ilişkin gençlerde farkındalık da oluşturulması hedefleniyor.

İlerleyen dönemlerde el broşürü ve sunumlar ile desteklenecek olan projede özellikle gençlerin dolandırıcılık suçuna karışmaması için önlemler alınacağı bildirildi.

İkinci aşama olarak kariyer günleri kapsamında liselerde yapılacak sunumlarda görevlendirilecek Cumhuriyet Savcılarının gençlerin dolandırıcılık suçuna karışmaması için bilgilendirmeler yapacağı, ayrıca özellikle ilçede yaşayan yaşlı nüfusun mağduriyetinin önüne geçmek için site yönetimleri aracılığıyla bilgilendirileceği belirtildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek konuya ilişkin olarak "Gençliğini Koru-Geleceğini Güçlendir sözünden hareketle gençlerimizin suça bulaşmaması için her türlü çalışmanın tüm ilçe genelinde yapılıyor." dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

