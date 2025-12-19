Göçmen kaçakçılığına darbe! 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Göçmen kaçakçılığına darbe! 3 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığına darbe! 3 kişi tutuklandı
19.12.2025 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polis tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenleri yurt dışına kaçırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Bodrum'da önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

7 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Göçmen, Bodrum, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığına darbe! 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park’ta 221 gün sonra kaybetti Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız
ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu 4 kişi hayatını kaybetti ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı Piyasadan toplatılıyor Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü Eşi gözaltına alındı Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı
Türkiye’de de satışı vardı 162 yıllık tekstil devi iflas etti Türkiye'de de satışı vardı! 162 yıllık tekstil devi iflas etti
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı Durumu ağır Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Yılbaşı öncesi 17 ilde baskın Binlercesi ele geçirildi Yılbaşı öncesi 17 ilde baskın! Binlercesi ele geçirildi
Gain Medya soruşturması derinleşiyor Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Film gibi kovalamaca Polis, “dur“ ihtarına uymayan kamyoneti böyle durdurdu Film gibi kovalamaca! Polis, "dur" ihtarına uymayan kamyoneti böyle durdurdu

00:51
Almanya’dan eli boş dönen Samsunspor ilk 8 şansını kaçırdı
Almanya'dan eli boş dönen Samsunspor ilk 8 şansını kaçırdı
00:02
PFDK, Yeni Malatyaspor’u 3. Lig’e düşürdü
PFDK, Yeni Malatyaspor'u 3. Lig'e düşürdü
23:50
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi
23:44
Büyük şanssızlık Samsunspor, Mainz 05 karşısında inanılmaz bir golden oldu
Büyük şanssızlık! Samsunspor, Mainz 05 karşısında inanılmaz bir golden oldu
22:51
Gain Medya soruşturmasında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı
Gain Medya soruşturmasında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı
22:51
AK Partili Tayyar: Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar
AK Partili Tayyar: Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar
22:35
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor
22:26
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı
21:38
Serbest bırakılan Danla Bilic’den bomba paylaşım
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
21:08
Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu
Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu
20:50
ABD’de uçak faciası: 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'de uçak faciası: 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 02:20:32. #7.11#
SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılığına darbe! 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.