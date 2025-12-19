Göçmen kaçakçılığına darbe! 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polis tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenleri yurt dışına kaçırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Bodrum'da önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
7 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
