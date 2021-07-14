Üye Girişi
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ

14.07.2021 00:45

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk arazide çıkan yangın erken müdahale ile söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk arazide çıkan yangın erken müdahale ile söndürüldü. Kimyasal üretim fabrikası ve kereste imalathanelerinin yakınında çıkan ve iş yerlerine metreler kala kontrol altına alınan yangında facianın eşiğinden dönüldü. 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, dün saat 19.00 Bitez Mahallesi Beyirkırlar mevkisinde Kereste imalathaneleri ve kimyasal üretim tesisinin yakınındaki boş arazide çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi kereste imalathanesinde çalışan işçiler yaptı. Bölgede çalışma yapan bir firmaya ait kepçe yardımı ile yangının kerestelere sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Durumun bildirilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 5 itfaiye aracı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. 1 hektarlımk alanan zarar gördüğü yangının çekış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

'1 METRE KALA HAVAYA UÇACAKTIK'

Yangının çıktığı noktada bulunan kimyasal üretim fabrikası sahibi Mustafa Güneri, "Her yıl burada yangın çıkıyor. Bilinçsizce atılan bir sigara izmariti bakın nelere mal oluyor. Saniyeler ile büyük bir felaketten kurtulduk. İşyeri çalışanları bağrışmaları duyunca fabrikamıza 1 metre kala çıkan yangına su bidonları ile hortumlarla müdahale etmişler. Rüzgarın ters yönde esmesi büyük bir facianın önüne geçti. Yangın bizim üretim tesisine sıçrasaydı patlama meydana gelir ve felaketin büyüğüne neden olurdu. İnsanları bu konuda bilinçli olmaya çağırıyorum" dedi.

'BİR ANDA BAĞRIŞMALAR DUYDUM'

Yangının çıktığı arazinin sahibi Murat Balkan ise "Evde misafirlerle çay içiyorduk. Sesleri duyunca geldiğimde yangın büyümüştü. Burada çalışan işçiler yoğun çaba göstermiş, rüzgarın ters esmesiyle birlikte yangına müdahalede baş edemediler. İtfaiye ekipleri erken müdahale ile söndürdü." diye konuştu.

Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kimyasal, Yangın, Bodrum, Bitez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı 00:51 Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı 00:07 Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor 00:01 Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor
Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi 23:31 Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi Valentin Rosier, 23:05 Valentin Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" paylaşımını kısa süre içinde sildi Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü 21:44 Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu 21:03 Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi 20:02 Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı         
00:53
6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi 6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi         
00:28
İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı         
00:02
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi         
23:36
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor         
19:13
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 01:35:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | MUĞLA-BODRUM'DA KİMYASAL ÜRETİM FABRİKASI YAKININDAKİ YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement