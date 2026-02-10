Muğla'nın Bodrum ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Yakaköy Mahallesi'ndeki bir evden dumanların çıktığını görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangının ardından evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Müstakil Evde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?