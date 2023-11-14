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Bodrum'da Sağanak Sonrası Derelerden Denize Akan Sular Sahilleri Kirletti - Son Dakika

Bodrum'da Sağanak Sonrası Derelerden Denize Akan Sular Sahilleri Kirletti

14.11.2023 11:38  - Güncelleme: 12:04

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen derelerden denize akan sularla birlikte gelen çöpler, sahilleri ve Bitez Göleti'ni kirletti. Sağanak sonrası derelerden denize akan sularla birlikte gelen çöpler, yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Plastikler başta olmak üzere, karton, cam şişe gibi atıklar dikkat çekti. Gece boyunca çakan şimşekler ise ilçede gökyüzünü aydınlattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen derelerden denize akan sularla birlikte gelen çöpler, sahilleri ve Bitez Göleti'ni kirletti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün etkili olan sağanak Bodrum'da yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar nehre döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Debisi artan derelerdeki yağmur suları denize aktı. Sağanak gece saatlerinden itibaren etkisini yitirdi. Sağanak sonrası derelerden denize akan sularla birlikte gelen çöpler, sahilleri ve Bitez Göleti'ni kirletti. Yürüyüş yapan vatandaşlar kirliliğe tepki gösterirken, plastikler başta olmak üzere, karton, cam şişe gibi atıklar dikkat çekti. Bu arada gece boyunca çakan şimşekler ilçede gökyüzünü aydınlattı.

Kaynak: DHA

Bodrum, Bitez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Sağanak Sonrası Derelerden Denize Akan Sular Sahilleri Kirletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da Sağanak Sonrası Derelerden Denize Akan Sular Sahilleri Kirletti - Son Dakika
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