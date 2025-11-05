Bodrum\'da Su Yok, Eylem Gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evinde 6 gündür su akmayan Çağatay Yavuz, belediye meydanında 5 litrelik su ile duş alarak durumu protesto etti. Yavuz, hijyenin önemine ve su kesintisinin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

MEYDANDA DUŞ ALDI

Cevat Şakir Mahallesinde yaşayan Çağatay Yavuz, 6 gündür evinde su akmadığı gerekçesiyle Bodrum Belediye Meydanında susuzluğa tepki göstermek amacıyla eylem yaptı. Yavuz, çevresindeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında leğen içerisinde yanında getirdiği 5 litrelik su ile saçını köpükle yıkayıp duş aldı. Daha sonra havlu ile kurulanarak açıklama yaptı.

"SAÇ KIRAN HASTALIĞINA YAKALANDIM"

Yavuz şunları söyledi: "Benim bu yaptığım şey duş değil, aslında bir tedavi sürecimin bir parçası. Saç kıran hastalığına yakalandım. Ciddi bir tedavi sürecinden geçiyorum. Her gün kullanmam gereken ilaçlar var, saçlarımı yıkamam gereken özel bir şampuan var. Ama bilin bakalım, Bodrum'da ne yok maalesef? 2025 yılının son çeyreğinde, 6 gündür yaşadığım bölgede, Cevat Şakir Mahallesi'nde su yok. İnsanlar hijyene hasret kalmış durumdalar. Şikayet etmeyi bilmeyen, eylem yapmayı bilmeyen, korkan insanlar maalesef çok fazla. Sadece kendi adıma gerçekleştirmedim bu eylemi.

"ARTIK BURAMA KADAR GELMİŞTİ"

Susuzluktan dolayı derdi olan, canı sıkılan bütün dostlarımız, bütün buradaki vatandaşlar için yapmak gereği hissettim. Artık burama kadar gelmişti. Normalde de sular aralıklı olarak yaz başından beri sürekli gidip geliyor ama beni bu raddeye getiren şey, son 6 gündür hiç su olmaması. Yani bakın, çok affedersiniz, tuvalet ihtiyacımızı bile karşılayamıyoruz. Burası Bodrum, güya Türkiye'nin göz bebeği, turizmin başkenti falan. Benim niyetim ne bağcıyı dövmek, ne de birilerine parmak sallamak; ama insanların bir cevap almaya hakkı var, ihtiyacı var."