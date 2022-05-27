Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı

27.05.2022 17:08
Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne, dün öğle saatlerinde, Bodrum'un Yalıçiftlik Mahallesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine KIYEM-6 tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. Sürüklenen tekne, ekipler tarafından yedeklenerek, Bodrum Marina'ya emniyetli olarak yanaştırıldı.


Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı
Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kaynak: DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum, Güncel, Son Dakika

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