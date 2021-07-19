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Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti - Son Dakika

Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti

19.07.2021 09:11
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti, System.String[]

Bodrum Türkbükü'nde bulunan lüks bir otelde tecavüz skandalı yaşandı. Otelin barında eğlenen 18 yaşındaki M.Ö, barda bulunan B.D'nin tecavüzüne uğradı. Gece yarısı otelde hareketli anlar yaşanırken, ağlayarak yardım isteyen genç kız, jandarma ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü. Tecavüzcü sapık B.D ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hem bayram hem yaz tatilini değerlendirmek isteyenler soluğu Bodrum'da aldı. Birçok otel tamamen doldu, yollarda trafik meydana geldi.

TECAVÜZ ETTİ

Sabah'ın haberine göre bu atmosferi bozan ise Bodrum'da, önceki gün yaşanan korkunç tecavüz oldu. Türkbükü'nde özellikle ünlülerin tercih ettiği bir otelde kalan 18 yaşındaki M.Ö isimli genç kız, barda B.D. isimli 19 yaşındaki bir gençle tanıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde B.D., genç kıza otelde tecavüz etti.

TUTUKLANDI

Genç kız, ağlayarak jandarmayı arayıp yardım istedi. Gece yarısı emniyet güçleri gelince hareketli dakikalar yaşandı. Genç kızın ifadesi alınıp hastaneye gönderildi. Tecavüz eden B.D. ise olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Popüler otelde ise dün gün boyunca bu korkunç olay konuşuldu.

Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti

Türkbükü, Tecavüz, Bodrum, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti - Son Dakika


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