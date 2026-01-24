Bodrum'da Tirhandil Cup Kış Trofesi Başladı - Son Dakika
Bodrum'da Tirhandil Cup Kış Trofesi Başladı

24.01.2026 20:27
Bodrum'da düzenlenen Tirhandil Cup Kış Trofesi'nde 9 teknede 70 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde onuncusu gerçekleştirilen Tirhandil Cup Kış Trofesi'nde üçüncü ayak yarışları başladı.

Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği ve yerel yönetimlerin destekleri ile Era Yelken Kulübü tarafından organize edilen yarışlara 9 teknede 70 sporcu katıldı.

"Bodrumspor Yelken Etabı" olarak düzenlenen üçüncü ayak mücadelesinin ilk günü, İçmeler, Görecek Adası ve Karaada arasında kurulan parkurda geçildi.

Yarışların bilgilendirme toplantısında konuşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, Bodrum Yarımadası'nda yelkenciliğin en fazla desteklenmesi gereken sporlardan biri olduğunu söyledi.

Türk, genellikle Bodrum'a özgü olarak bilinen ve ilçede yapılan tekne türlerinden biri olan tirhandillerin tanıtılması amaçlanan organizasyona destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Organizasyonun üçüncü etabı yarın tamamlanacak.

Kaynak: AA

