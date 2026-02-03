Bodrum'da Yetişkin Akdeniz Foku Sahilde Dinlendi - Son Dakika
Bodrum'da Yetişkin Akdeniz Foku Sahilde Dinlendi

03.02.2026 18:09
Bodrum'da bir Akdeniz foku sahilde uyuyarak dinlendi, fotoğrafları çekildi. Kuyruğunda yara vardı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinde kıyıya gelen yetişkin bir Akdeniz foku, sahilde saatlerce uyuyup dinlendi. O anlar doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Koyunbaba Sahili'nde sabah saatlerinde kıyıya çıkan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yetişkin Akdeniz foku, güneşin altında sahilde uyudu. Vatandaşların ilgisini çeken fok, bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi. Bir vatandaşın temas etmesi üzerine irkilen fok, kısa süre sonra yeniden denize girerek gözden kayboldu.Öte yandan, fokun kuyruğunda yara olduğu görüldü.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

