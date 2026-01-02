Bodrum'dan Eylül Bebeğe Ziyaret - Son Dakika
Bodrum'dan Eylül Bebeğe Ziyaret

02.01.2026 18:47
Bodrum Belediyesi, 2026'nın ilk bebeği Eylülü ve ailesini ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu.

Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, 2026'nın ilk saatlerinde dünyaya gelen ve "Eylül" adı verilen bebeği ziyaret ederek ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bodrum'da dünyaya gelen Eylül bebeği ve ailesini evinde ziyaret etti.

Belediye tarafından yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, aileye Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin tebrikleri iletildi.

Aileye bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren bakım seti hediye edildi.

Eylül bebeğin ailesi, anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Bodrum Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Başkan Mandalinci, kent genelinde büyük hassasiyetle sürdürdükleri "Hoş Geldin Bebek" projesi ile ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını belirtti.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı boyunca 575 bebeğe "hoş geldin" demenin sevincini yaşadıklarını bildiren Mandalinci, "Şimdi ise 2026'nın ilk bebeği Eylül ile bu güzel yolculuğa devam ediyoruz. Bu heyecan ve özveri ile 2026'da da ailelerimizin yanında olmaya, sevgi ve dayanışmanın sıcaklığını her eve taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

