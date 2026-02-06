Bodrum FK'da Gençlere Güven Tam - Son Dakika
Bodrum FK'da Gençlere Güven Tam

06.02.2026 15:19
Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, genç oyuncularla sürdürülebilir başarı hedeflediklerini açıkladı.

SİPAY Bodrum FK 24'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sahada 3 puanı alıp galibiyet serisini ve zirve yarışını sürdürmek isteyen yeşil-beyazlı ekip maça kenetlendi. Öte yandan, genç oyunculara güvendiklerini ifade eden Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, "Sürdürülebilir bir bütçe yönetimiyle, hedeflerimizden kopmadan ilerlemeyi öncelik haline getirdik. Genç ve gelecek vaat eden, Bodrum'a ve Türk futboluna katkı sağlayacak oyuncu profilleriyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, kulübün genç oyuncu yapılanması ve gelecek vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk futboluna ve Bodrum'a değer katacak oyuncu profilleriyle yola çıktıklarını vurgulayan Ankara, gençlerle tecrübeli isimlerin uyumunun sahaya olumlu yansıdığını söyledi. Başkan Taner Ankara, "Sipay Bodrum FK olarak sadece bugünü değil, yarını da planlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sürdürülebilir bir bütçe yönetimiyle, hedeflerimizden kopmadan ilerlemeyi öncelik haline getirdik. Genç ve gelecek vaat eden, Bodrum'a ve Türk futboluna katkı sağlayacak oyuncu profilleriyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu doğrultuda tüm gücümüzle mücadele ediyor, kulübümüzün başarısı için inançla çalışıyoruz" diye konuştu.

'TÜRK FUTBOLUNA İZ BIRAKACAKLAR'

Ankara açıklamasının devamında, "Tecrübeli oyuncularımız ile genç jenerasyonun sahada ve saha dışında kurduğu güçlü bağ, bizi daha ileriye taşıyor. Bu uyum sayesinde birlikte çok önemli işler yapacağımıza inanıyoruz. Bodrum FK'nın menfaatleri söz konusu olduğunda, herkes taşın altına elini koyuyor. Genç oyuncularımız bu formanın ağırlığını ve sorumluluğunu bilerek sahaya çıkıyor. Takım bilinciyle, büyük bir inançla ruhlarını ve mücadelelerini ortaya koyuyorlar. Bu bizim için sadece bir sportif başarı değil, aynı zamanda güçlü bir gelecek inşasının göstergesidir. Bodrum FK olarak doğru planlama, sabır ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Bu kulüp, sahadaki mücadelesiyle olduğu kadar karakteriyle de Türk futbolunda iz bırakmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

SEFER YILMAZ'DAN TAKIMA ÖVGÜ

Gençlere güvendiklerini ifade eden Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "İlk turlarda oynanan kupa maçlarını göz önüne alırsanız, tamamen genç arkadaşlar, daha az süre alan arkadaşlar bu maçlarda oynadı. Onlar da bayağı bir gelişim sağladı. Şu anda da son maçlarda, son iki maçta özellikle 1'inci Lig'de ilk defa ilk 11 oynayan ya da ikinci, üçüncü maçına çıkan arkadaşlar hiç ağabeylerini aratmadılar. Güzel de bir üst üste iki galibiyet oldu, özlemiştik bunu. Hem biz teknik heyet, oyuncular, Bodrum camiası, yöneticilerimiz hepimiz özlemiştik. Son iki maçı kazanarak hepimiz neşeliyiz, güler yüzlüyüz. Son Samsun kupa maçında da işte U17 takımından 2-3 tane arkadaş, U19 takımından 3 tane arkadaşımızı oynattık. Onlar da ileride Bodrumspor'a faydalı olacaklarını gösterdiler. Tabii onların biraz daha zamanı var ama inşallah bu sene de olabilir, önümüzdeki senelerde Bodrumspor'un geleceği bunlar. Böyle devam edecek yani. Şu anda güzel bir yapılanma var. Yönetimimiz, teknik heyet çok güzel uyumlu çalışıyoruz" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

Taner Ankara, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK'da Gençlere Güven Tam - Son Dakika

