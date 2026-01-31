Bodrum FK Galibiyet Serisine Devam Etmek İstiyor

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Serikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah bu galibiyet serimiz devam edecek" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, evinde Serikspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bizim için çok önemli bir galibiyet bugün. Uzun süre galibiyetlere hasret kaldık. Geçen hafta Sakarya'da bu şanssızlığımızı yendik. Bugün çok önemliydi o yüzden. Üst sıralarda devam etmemiz için bir galibiyete daha ihtiyacımız vardı. Futbolcu arkadaşlarımız bugün iyi bir oyunla, bol gollü, güzel bir skorla maçı tamamladılar. İnşallah bunların devamı gelecek. Şimdi önümüzde salı günü bir kupa maçımız var. Samsun'a gideceğiz. Ondan sonra kısa bir süre içinde deplasmandaki Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. İnşallah bu galibiyet serimiz devam edecek ve üst sıralardaki yerimizi korumaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA