Bodrum FK'nın Yeni Başkanı Taner Ankara

Bodrum FK'de yeni başkanı Taner Ankara oldu.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübümüzün yeni başkanı Taner Ankara'ya görevinde başarılar diler, bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
Bodrum FK'de başkan Aşkın Demir, 30 Aralık 2025'de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.
