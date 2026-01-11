Bodrum FK, Pendikspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bodrum FK, Pendikspor ile Berabere Kaldı

11.01.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, 3 puanı hak ettiklerini açıkladı.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Pendikspor karşısında oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirterek, "Bu oyun sonrası çok üzüldük. 3 puanı hak eden taraftık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Çok keyifli bir futbol akşamı oldu. 0-0 bitmesin rağmen izleyenlere keyifli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Pendikspor iç sahada en iyi futbolu oynayan takımlardan biri. Hiç mağlubiyet almadılar, en fazla galibiyeti olan takım. Normal şartlarda buradan puan almamıza sevinebilirdik ama bu oyun sonrası hem futbolcular hem teknik heyet çok üzüldük. 3 puanı hak eden taraftık. Oyun genelinde üstündük. Daha fazla pozisyon ürettik, ceza sahasına daha fazla giren takımdık. Golü atamadık. Ligin ikinci yarısı için iyi bir başlangıç oldu. Önümüzdeki hafta Sivas'tan alacağımız 3 puanla yükseliş başlayacak. Sonuna kadar bu işi kovalayacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pendikspor, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Pendikspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 22:44:47. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Pendikspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.