Bodrum FK, Serikspor\'u 3-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Serikspor'u 3-0 yendi.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Ege'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ali'nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
73. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde arka direkte İsmail kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
78. dakikada Ahmet'in ortasında ceza sahası içinde Seferi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Oğuzhan Gökçek, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Obekpa dk. 89), Mustafa Erdilman (Enes Öğrüce dk. 83), Omar, Ahmet Aslan (Furkan Apaydın dk. 89), Adem Metin Türk (Yusuf Sertkaya dk. 67), Ege Bilsel (Emirhan Arkutcu dk. 83), Ali Habeşoğlu, Seferi
Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Baran Demir
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Serikspor: Baha Karakaya, Aleksandr, Bilal Ceylan, Sertan Tasqin (Gjoko Spasov dk. 82), Raymond Adeola, Lev, Burak Asan, Nalepa (Mücahit İbrahimoğlu dk. 77), Emre Nefiz (Ekrem Terzi dk. 83), Iliya (Rayan Elie Ouattara dk. 39), Gökhan Altıparmak
Yedekler: Ender Güneş, Enis Ulusoy, Rayan Elie Ouattara, Muhammed İlham Mallayev
Teknik Sorumlu: Mustafa Boran
Goller: Ali Habeşoğlu (dk. 23), İsmail Tarım (dk. 73), Seferi (dk. 78) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Sertan Tashkin, Lev Skvortsov, Emre Nefiz (Serikspor) - MUĞLA
