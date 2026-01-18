Bodrum FK, Sivasspor ile Kazanmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bodrum FK, Sivasspor ile Kazanmayı Hedefliyor

Bodrum FK, Sivasspor ile Kazanmayı Hedefliyor
18.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, son maçlarındaki kayıpların ardından Sivasspor'u yenmek istiyor. Maç yarın saat 20.00'de.

1'inci Lig'de son 5 maçını kazanamayan, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta karşılaşmasında ise Konyaspor'a yenilen Sipay Bodrum FK yarın sahasında Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Üst üste yaşadığı kayıpların ardından zirve yarışında geriye düşen Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Sivasspor bu ligin iyi takımlarından biri. İç sahada taraftarımızın desteğiyle, son haftalarda alamadığımız galibiyeti Sivasspor maçıyla almak istiyoruz. Üç puanla yeni bir serinin başlangıcını hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sivasspor, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Sivasspor ile Kazanmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 12:58:26. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Sivasspor ile Kazanmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.