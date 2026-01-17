Bodrum FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'de oynayacakları Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK, galip gelerek çıkış yakalamak istiyor.

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Bodrum FK, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ligde yeniden çıkış yakalamayı ve taraftarı önünde 3 puan almayı hedefliyor.

Burhan Eşer: "Bodrumspor formasıyla çıktığımız her maçta kazanmak istiyoruz"

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, ligin uzun bir maraton olduğuna dikkat çekerek hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı. Alınacak 3 puanla yeni bir seri başlatmak istediklerini ifade eden Burhan Eşer, "Kupa maçında iyi oynadık ve beraberliği sağladık. Galibiyeti kaçırdığımız pozisyonlarımız vardı. Bodrumspor formasıyla çıktığımız her maçta kazanmak istiyoruz. Kupaya daha çok rotasyonlu bir kadroyla çıkıyoruz. Kupada çok iddiamız kalmadı ancak hangi maç olursa olsun sahaya çıktığımızda elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Oyuncularım aslanlar gibi mücadele etti. Duran toptan, son dakikada yediğimiz golle şanssız bir şekilde mağlup olduk" dedi.

"Üç puanla yeni bir serinin başlangıcını hedefliyoruz"

Son haftalarda galibiyet alınamamasına da değinen Eşer, "Sezon başında ve ortasında oynadığımız kadroya göre şu anda ofansif anlamda bazı eksiklerimiz var. Celal'in ve Gökdeniz'in sakatlıkları, Fredy'nin Afrika Kupası'na gitmesi hücum hattında elimizi zayıflattı. Bu hafta evimizde Sivasspor'u konuk edeceğiz. Sivasspor bu ligin iyi takımlarından biri. İç sahada taraftarımızın desteğiyle, son haftalarda alamadığımız galibiyeti Sivasspor maçıyla almak istiyoruz. Üç puanla yeni bir serinin başlangıcını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ligde yaşanan iniş çıkışlara da değinen Burhan Eşer, "Ümraniye maçına kadar ligin lideriydik. Bu maçtan sonra yaşanan olaylar nedeniyle bazı cezalar aldık. İki oyuncumuz ceza aldı ve bu durum ofansif anlamda eksikler yaşamamıza neden oldu. Ardından küçük bir düşüş yaşadık. Her takımın iniş çıkışları olur. Biz de o ivmeyi yeniden yakalamak için çalışıyoruz. Lig uzun bir maraton. Önemli olan sezonun başında ya da ortasında lider olmak değil, sezon sonunda hedeflediğimiz yerde olmaktır. Ben sahaya ve elimdeki oyunculara odaklanıyorum" diye konuştu. - MUĞLA