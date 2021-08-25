Bodrum, Milas, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinin turizm potansiyeli değerlendirildi - Son Dakika

Bodrum'da düzenlenen toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı M. Suphi Olcay, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yrd. Yusuf Sarıkaya, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral, Bodrum Güzel Sanatlar Fak. Dekan Yrd. Prof. Dr. Musa Köksal, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Kissebükü Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan, Bodrum TÜRSAB Başkanı Yüksel Aslan, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, BOTAV temsilcisi Serkan Ceylan, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, Milas Beçin Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, Iasos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Asuman Baldıran, Milas Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Yatağan Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Yatağan MYO Müdürü Öğr. Gör. Kerim Bender, Kavaklıdere MYO Müdürü Öğr. Gör. Gürkan Demiröz, Kavaklıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Alper, Kavaklıdere Ziraat Odası Başkanı Saffet Karabıyık, Zeytin ve Zeytinyağı Derneği Başkanı Derya Günaltan, Yatağan Termik Santrali Direktörü Oğuzhan Yıldız, Gülşen Bakırcılık sahibi Davut Gülşen, meyve üreticisi Hüseyin Serim katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Orhan Tavlı, İlimizde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları kapsamında kamu kurumları, STK'lar ve vatandaşlarımız arasında güzel bir dayanışma örneği sergilendiğine değindi.

Vali Orhan Tavlı, "Orman yangınlarına müdahalede devletimizin tüm kurumları ve imkanları seferber edildi. Yangınlara havadan, karadan etkin müdahalenin yanında denizde de söndürme çalışmalarına destek verildi. Can kaybının yaşanmaması amacıyla gerekli tedbirler alındı ve vatandaşlarımız güvenli bölgelere hızlı bir şekilde tahliye edildi. Devlet, millet el ele vererek, büyük bir mücadele örneği gösterdik. Bu vesileyle yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. "Dedi.

Toplantıda kazı başkanları sorumlu oldukları antik kentlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, ihtiyaç ve taleplerini ilettiler. Diğer taraftan ilimizin sahip olduğu turizm destinasyonları ile tarihi ve kültürel zenginliklerinin yurtdışında etkin tanıtımının yapılması, alternatif turizm, turizmin dört mevsime yayılması ve sürdürülebilir turizm konusunda görüş ve öneriler dile getirildi. Ayrıca Bafa Gölü ve çevresinin turizme kazandırılması amacıyla ilk etapta yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Katılımcıların sırayla söz alarak, görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından toplantı sona erdi.