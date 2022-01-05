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BODRUM MUSEVİ MEZARLIĞI'NIN SEMBOLİK ANAHTARI BELEDİYE BAŞKANINA TESLİM EDİLDİ - Son Dakika

BODRUM MUSEVİ MEZARLIĞI'NIN SEMBOLİK ANAHTARI BELEDİYE BAŞKANINA TESLİM EDİLDİ

05.01.2022 07:20

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yahudi asıllı Türk eğitimci, siyaset adamı merhum Avram Galanti Bodrumlunun sadeleştirilmiş 'Bodrum Tarihi' kitabının tanıtımı yapılıp, belediye tarafından yaptırılan büstü törenle açıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yahudi asıllı Türk eğitimci, siyaset adamı merhum Avram Galanti Bodrumlunun sadeleştirilmiş 'Bodrum Tarihi' kitabının tanıtımı yapılıp, belediye tarafından yaptırılan büstü törenle açıldı. Öte yandan, belediye tarafından bakımı yapılan Musevi Mezarlığı'nın sembolik anahtarı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a takdim edildi.

Bodrum Belediyesi tarafından, Umurça Parkı'nda Yahudi asıllı Türk eğitimci, siyaset adamı merhum Avram Galanti Bodrumlu'nun arkeolog Rasim Özgürel tarafından sadeleştirilmiş,199 sayfalık 'Bodrum Tarihi' isimli kitabının tanıtımı yapıldı. Programa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk Yahudi Toplumu Başkan Vekili Moris Levi, Musevi Dini Yapı Koordinatörü Haim Hason, Musevi Cemaati Koordinatörü Rav Peres, Arkeolog Rasim Özgürel ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcıların konuşmaları ve kitap tanıtımının ardından 4 Ocak 1873'te doğan ve bugün doğum günü olan Avram Galanti'nin büst açılışı yapıldı. Programda Moris Levi, özel baskı tarih kitabını Belediye Başkanı Aras'a hediye etti. Belediye ekiplerince bakımı yapılan Musevi Mezarlığı'na da ziyaret gerçekleştirildi. Burada dualar edilirken, mezarlık bağışçısı Sibel Haleva tarafından mezarlığın sembolik anahtarı Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teslim edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sevgili Profesör Avram Galanti Bodrumlu soyadı kanunu ile beraber Bodrumlu soy ismini almıştır. Doğduğu kenti, çok sevdiği kenti cümle cümle kurgulayıp kendisinden sonra geleceklerin inancıyla 1945 yılında Bodrum tanıtma tarihi kitabı yazıyor. Bu kitabı tarihin babası Herodot'tan başlatıyor. Çok önemli bir çalışma dedi.

Türk Yahudi Toplumu Başkan Vekili Moris Levi, Yahudilerin bu topraklara gelişi 1492'den bahsedilir. 2 bin 300 yıldır özellikle bu yörede Yahudiler her zaman bulunmuş. Avram Galanti doğduktan çok kısa bir süre sonra Bodrum'da nüfus sayımı yapılıyor. 87 Yahudi'nin yaşadığı öğreniliyor. 87 ailenin bulunduğu küçük bir okul var. Galanti bu okuldan çıkıyor Rodos'ta 3 dilde ders veriyor diye konuştu.

BODRUM MUSEVİ MEZARLIĞI'NIN SEMBOLİK ANAHTARI BELEDİYE BAŞKANINA TESLİM EDİLDİ
BODRUM MUSEVİ MEZARLIĞI'NIN SEMBOLİK ANAHTARI BELEDİYE BAŞKANINA TESLİM EDİLDİ
BODRUM MUSEVİ MEZARLIĞI'NIN SEMBOLİK ANAHTARI BELEDİYE BAŞKANINA TESLİM EDİLDİ

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Avram Galanti, Musevi, Yahudi, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM MUSEVİ MEZARLIĞI'NIN SEMBOLİK ANAHTARI BELEDİYE BAŞKANINA TESLİM EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BODRUM MUSEVİ MEZARLIĞI'NIN SEMBOLİK ANAHTARI BELEDİYE BAŞKANINA TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
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