Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi hayat buldu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan "Tarımsal Kalkınma" hamlesi üreticilerin üyesi olacağı S.S. Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yeni bir boyut kazandı. Kooperatifi ziyaret eden Başkan Aras, "Bu kooperatif Bodrum için bir milattır" dedi.



Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Bodrum'da düzenlenen I. Tarım Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde yer alan Belediye destekli üretici kooperatifleri için harekete geçen Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve bazı üreticiler kooperatifin kuruluş aşamasını tamamladı. Cevat Şakir İş Hanı'ndaki kooperatif merkezini ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz ile Emel Çakaloğlu eşlik etti.



Sınırlı sayıdaki üyelerini kooperatife kattıktan sonra bir ay içerisinde genel kurul yapacak olan S.S. Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurucu başkanı Cesur Öncel, Başkan Yardımcısı Tanju Okan Mandalinci, Muhasip Üye Mevlüt Demirağ ve başından beri sürece destek olan üreticiler ile buluşan Başkan Aras, emeği geçen herkese teşekkür etti ve asıl işin bundan sonra başladığını belirtti.



Kooperatifin kurumsal yapısının tamamlandığını ve halihazırda 9 üyelerinin bulunduğunu kaydeden Cesur Öncel, genel kurul sürecinin sağlıklı bir şekilde geçirilmesinin ardından Bodrum'da tarımsal çalışmaların başlatılacağını, ürünler için pazarın hazır olduğunu belirterek "Bodrum'un buna ihtiyacı var" dedi.



Bodrum'da tarım ve turizm entegrasyonunu sağlamak amacıyla tarımsal kalkınma atağını başlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Bodrum ve ülkemiz için bir ışık olduğunu, diğer bölgelere de örnek teşkil edeceğini belirterek şunları dile getirdi:



"Bu kooperatif Bodrum için milattır. Bodrum, tarım kültürünü bilen bir toplum. Turizm öncesinde bizler tarımla uğraşan insanlardık. Neden hep tarım vurgusu yapıyoruz? Çünkü turizm bir bebek gibidir. Ekonomide iklim aniden değişebilir. Ekonomisi turizm ağırlıklı olan kentlerin, yaşanan gelişmelerden dolayı uğrayabileceği zararları öngörerek farklı enstrümanlar bulması gerekiyor. Halkımızı üretime teşvik edebilir ve ürettiklerini kendi iç pazarımızda satabilirsek en azından bu zor günlerde döngümüzü sağlayabiliriz. Üretim ve tüketimin bu topraklardan olması bunun için çok önemli."



Üretim ve pazarlama konusunda Bodrum'un örgütlenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Aras, aksi takdirde sağlıklı gıdaya ulaşmanın her geçen gün daha da zorlaşacağını belirterek bunun için güç birliği içinde çalışmak gerektiğini sözlerine ekledi. Aras, "Bodrum'da her geçen gün üretimi azalan ancak Bodrum'la özdeşleşmiş ürünlerin üretimini artırmak ve bu ürünleri tüketiciyle buluşturmak amacıyla kooperatifimizi hayata geçirdik. Bir sonraki aşamada, Bodrum'a tatil amacıyla gelen misafirlerimizi bu ürünlerle buluşturacağız. Otellerimizin yanı sıra Belediye tesislerinde oluşturacağımız satış noktalarının ardından Bodrum'un yerel üretimini turizme entegre edecek şekilde pek çok yere ulaştıracağız."diye konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Aras ile toplantıya katılan kurucu üyeler ve üreticiler, kooperatifin gelecek hedefleri ve hazırlanması gereken projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.



1. Tarım Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini adım adım hayata geçiren Bodrum Belediyesi, Bodrum Yarımadası'nın tarımsal üretimini geliştirmek amacıyla başlattığı sürecin en önemli adımı olan kooperatifler konusunda İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde çalışacak. - MUĞLA