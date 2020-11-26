Bodrum'un bitmeyen çilesi; patlayan su boruları - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2011 yılında Geyik Barajı'ndan döşenen ana isale hattında gerçekleşen patlamalar, halkın tepkisini çekiyor. Son olarak patlayan boru yüzünden bir kamyonetin yarılan suyla dolu asfaltın içine düşmesiyle 3 kişinin ölümden döndüğü olay sonrası vatandaşlar, hemen her hafta yaşanan boru patlamalarının sona ermesini istiyor.

Bodrum'un su ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Geyik Barajı'ndan döşenen 140 kilometre uzunluğundaki ana isale hattındaki patlamalar bölge halkını mağdur etmeye devam ediyor. İsale hattının çeşitli yerlerinde 9 yılda yaklaşık 3 bin patlama meydana gelirken, turizm beldesinde son 6 ayda ise 20'yi aşkın patlama yaşandı. Patlamaların gerçekleştiği yollar dönem dönem onarım çalışmaları sebebiyle kapalı kalırken, ilçenin birçok mahallesi ise saatlerce susuz kaldı. Patlayan borular nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken, tonlarca temiz su da boşa aktı. Geçen pazartesi meydana gelen son olayda ise Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerindeki hattın patlamasıyla içinde 3 kişi bulunan kamyonet, içi suyla dolan çukura düştü. Kamyonetin içindekiler kendi imkanlarıyla boğulmaktan son anda kurtulurken, ilçedeki vatandaşlar bu duruma önlem alınmasını istiyor.