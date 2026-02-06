Bodrum ve Marmaris'te Sağanak Felaketi - Son Dakika
Bodrum ve Marmaris'te Sağanak Felaketi

06.02.2026 00:33
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde etkili sağanak su baskınlarına neden oldu, trafik aksadı.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde etkili olan sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bodrum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ve motosikletler yolda güçlükle ilerledi, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Konacık Atatürk Bulvarı ile Bitez Kavşağı arası sel nedeniyle trafiğe kapandı.

Belediye ekipleri tarafından bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmaları yapıldı. Bitez başta olmak üzere yarımadanın birçok bölgesinde derelerin debisi yükseldi. Yağış nedeniyle ilçede bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. İlçede yağış etkisini sürdürüyor.

Marmaris'in kırsal mahallelerinde sağanak etkili oldu. Selimiye, Bozburun, Bayır, Osmaniye, Turgut ve Turunç mahallelerinde sağanak sonucu sokaklar suyla kaplandı. Dağlardan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

İçmeler Mahallesi'nde de bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Tepe Mahallesi'nde bir işletmenin çatısı rüzgarda devrildi.

AFAD, jandarma, polis ve belediye ekipleri su baskınları ve olumsuzluklara karşı bölgede çalışma yaptı.

Kaynak: AA

