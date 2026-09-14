Bodrum'da Çorum lezzetleri, 'En Büyük Sofra Çorum' etkinliğiyle tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Çorum lezzetleri, 'En Büyük Sofra Çorum' etkinliğiyle tanıtıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Hititler'den günümüze uzanan gastronomi ve kültür mirası, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi adaylığı yolculuğu kapsamında Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da düzenlenen Çorum Lezzet Festivali 'En Büyük Sofra Çorum' etkinliği ile tanıtıldı.

Uzun yıllardır Türkiye coğrafyasına özgü yerel lezzetleri misafirlerinin beğenisine sunmak amacıyla etkinlikler düzenleyen Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, bu kez de Anadolu'nun köklü gastronomi mirasını Ege kıyılarına taşıdı. 12 Eylül tarihinde tesiste gerçekleştirilen Çorum Lezzet Festivali 'En Büyük Sofra Çorum' etkinliğiyle, Çorum'un Hititler'den bugüne kadar gelen gastronomi ve kültür mirası, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum misafirlerine tanıtıldı. Çorum'un köklü gastronomi mirası, Bodrum'da düzenlenen Çorum Lezzet Festivali 'En Büyük Sofra Çorum' etkinliğiyle yerli ve yabancı misafirlerle buluşturan etkinliğe Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü İşletmeleri Direktörü Kerem Demirkol ve Halk Mutfakları Araştırmacısı Adnan Şahin ev sahipliğinde Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci katıldı.

'BİZE ÖRNEK OLACAK'

Etkinlikte konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Çorum ilimiz, gastronomi konusunda büyük gayret ve çalışma içerisinde. Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'ın ardından Çorum, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomide aday ve Türkiye'den 4'üncü vilayet olmak üzere. Muğla olarak bu da bize örnek olacak, biz de güzel çalışmalar yapacağız. Muğla'da gastronomiyle ilgili birçok çalışma yapıyoruz. Muğla'nın da gastronomi kültürü, yemek kültürü çok zengin. Çok sayıda coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Muğla yeryüzü cenneti, her şey var; gastronomi var, deniz var, orman var. Çorum tarihin, kültürün birleştiği; Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa'nın olduğu yer. Dolayısıyla turizm açısından Çorum'un tarihi, kültürü, gastronomisi büyük katkı yapacaktır" dedi.

SPOR GİBİ GASTRONOMİ BİRLEŞTİREN GÜÇ

Gastronominin birleştirici güç olduğunu ifade eden önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Dünyada insanları bir araya getiren, birleştiren, heyecanı hep birlikte hissettiren birtakım olgular var. Onlardan biri de gastronomi. Spor gibi gastronomi de birleştiren bir güç. Anadolu pek çok zenginliğin sahibi, bunların bir kısmı keşfedilmiş, bir kısmı yeni keşfediliyor, bir kısmı daha sonra keşfedilecek. Ve bugün Çorum'un daha çok bilinmesi ve tanınması gereken mutfağını, hep birlikte Bodrum'da tanıtıyoruz. Sırık kebabıyla, İskilip dolmasıyla ve bilinen bilinmeyen yüzlerce lezzetiyle Çorum gastronomi açısından çok ama çok güçlü bir mutfak. Belki bir kısmını bunların Çorum'da keşfetmek, tatmak nasip olmadı ama bugün Bodrum'da tatmaya geldik. İnanıyorum ki bu rüzgar, UNESCO'nun da katkısıyla, yeni bir açılımla güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" diye konuştu.

'ÇORUM LEZZETLERİNİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYMAKTAYIZ'

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise "Hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği güzel Bodrum ilçemizde, Çorum lezzetlerini ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Çorum coğrafi işaretli ürünleriyle, lezzetiyle, kültürüyle, doğasıyla, özellikle son zaman sanayisiyle de ülkemizin ön planda olan illerinden birisi" dedi.

'ÇORUM'UN ÜRÜNLERİNİ DÜNYAYLA BULUŞTURACAĞIZ'

Çorum'un ürünlerini dünyayla buluşturacaklarını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise "Dünyanın merkezinden turizmin başkentine sadece gastronomilerimizle değil, Anadolu'nun o kadim tarihiyle, geleneğiyle, irfanıyla ve güzellikleriyle ve muhabbetiyle geldik. Ve muhabbet bulduk. 35 coğrafi işaretli ürünümüz var, gastronomi ürünümüz var. Bunların sayıları da giderek artıyor. Sea Garden Genel Müdürümüz Kerem Bey'in davetiyle buraya geldik. Gelirken de en önemli gastronomi ürünlerimizi getirdik. Kargı sırık kebabıyla, İskilip dolmasıyla, beyaz baklavamızla, su böreğimizle, madımağımızla, çatal aşımızla geldik. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında Çorum'un ismini yazdırmak istiyoruz. Uluslararası tanıtımlarda da bulunduk. Berlin Fuarı'na katıldık ve Çorum'u, Türkiye'den ilk kez bir şehir davetiyle İspanya'nın San Sebastian şehrinde Gastronomika Fuarı'na götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Gastronomi, Unesco, Bodrum, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Gastronomi Bodrum'da Çorum lezzetleri, 'En Büyük Sofra Çorum' etkinliğiyle tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu
Gaziantep FK’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

16:16
Dev bankadan altın tahmini
Dev bankadan altın tahmini
15:39
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
15:12
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:34:02. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Çorum lezzetleri, 'En Büyük Sofra Çorum' etkinliğiyle tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement