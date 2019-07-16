Bodrumspor'da 7 imza

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'da altyapıda yetişen 7 oyuncu ile sözleşme imzalandı.
Yeni sezon hazırlıklarına geçen hafta başlayan yeşil-beyazlı ekibin Gümbet Tesisleri'ndeki imza töreninde, yaşları 15-18 arasında değişen İsmail Tarım, Ege
Bilsen, Hüseyin Karabacak, Mert Görgülü, Ferit Özler
, Mehmet Ali Önoğlu ve Kayahan Karagöl
ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya
, törende yaptığı konuşmada, çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. 8 yıldır altyapıya verdikleri emeğin meyvelerinin çıkmaya başladığını dile getiren Karakaya, "8 yıllık başkanlığımın, 5'inci dönem yöneticiliğimin en değerli imzalarını atıyoruz. Bodrumspor tarihindeki en mutlu imzalarımızı atıyoruz. Profesyonel takımımıza kendi öz kaynaklarımızdan futbolcu kardeşlerimizi kazandırıyoruz. Bodrumspor'un geleceğini bu gençler kurtaracak. Onlara çok güveniyorum." dedi.
Karaya, altyapı antrenörlerine ve futbolcuların ailelerine teşekkür etti.
Profesyonelliğe adım atan futbolculardan Mert Görgülü, zor bir süreçten geçip çok çalışarak bu günlere geldiklerini, kendilerine güvenenlerin yüzünü kara çıkarmayacaklarını ve çok daha fazla çalışacaklarını söyledi.
Törene, altyapılardan sorumlu yönetici Hadi Türk, kulüp yöneticileri ile futbolcuların aileleri katıldı.
Sezon hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlı ekip, gelecek hafta Çiftlik
Mahallesi'ndeki sahada antrenmanlara başlayacak.