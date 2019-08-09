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Bodrumspor Emre'yi aldı

39 dakika önce

TFF 2'nci Lig'de Bodrum Belediyesi Bodrumspor, son olarak Zonguldak Kömürspor'da forma giyen Emre Kara'yla anlaştı.

Bodrumspor Emre'yi aldı, System.String[]

TFF 2'nci Lig'de Bodrum Belediyesi Bodrumspor, son olarak Zonguldak Kömürspor'da forma giyen Emre Kara'yla anlaştı.
Kariyerinde daha önce Orduspor, Altınordu, Ankaragücü ve Tuzlaspor'da da oynayan 30 yaşındaki sol bek, Başkan Rıza Karakaya'nın katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Bodrumspor, evinde oynadığı hazırlık maçında 3'üncü Lig'de yer alan hemşerisi Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti.


- Bodrum
Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Emre Kara, Bodrum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:06 Kaynak: DHA
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