Bodrumspor Emre'yi aldı
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TFF 2'nci Lig'de Bodrum Belediyesi Bodrumspor, son olarak Zonguldak Kömürspor'da forma giyen Emre Kara'yla anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:06 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig'de Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, son olarak Zonguldak
Kömürspor'da forma giyen Emre Kara
'yla anlaştı.
Kariyerinde daha önce Orduspor
, Altınordu
, Ankaragücü
ve Tuzlaspor'da da oynayan 30 yaşındaki sol bek, Başkan Rıza Karakaya
'nın katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Bodrumspor, evinde oynadığı hazırlık maçında 3'üncü Lig'de yer alan hemşerisi Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti.
- Bodrum
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