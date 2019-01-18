Son Dakika Haberleri: Bodrumspor'un Rakibi Eyüpspor

Bodrumspor'un Rakibi Eyüpspor

49 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 7'nci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçında ise deplasmanda Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3-2 yenilen Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın Eyüpspor deplasmanında terleyecek.

Bodrumspor'un Rakibi Eyüpspor, System.String[]


TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 7'nci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçında ise deplasmanda Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3-2 yenilen Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın Eyüpspor deplasmanında terleyecek. 

İstanbul Esenler Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Batuhan Gültek düdük çalacak. Karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Engin İpekoğlu iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyerek, "Yeni Malatyaspor'la oynadığımız kupa maçında futbolcularımız büyük çaba gösterdi. Aynı mücadeleyi Eyüpspor karşısında da gösterirsek, kazanırız" ifadelerini kullandı. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:00 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu Esprisiyle Herkesi Kahkahaya Boğdu: Loris Karius Bana da Yürüdü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hayatını Kaybeden Taraftar İçin Yapılan Parkın Açılışına Katılacak

Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor Galatasaray, Mariano'nun Transferi İçin 5 Milyon Euro İsteyince Görüşmeler Tıkandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:49:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrumspor'un Rakibi Eyüpspor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]